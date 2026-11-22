PONTIANAK POST - Bunga anggrek memiliki bentuk yang beragam. Sebagian terlihat seperti bunga pada umumnya, tetapi ada pula yang memiliki penampilan tidak biasa hingga menyerupai hewan.

Bentuk tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta tanaman hias. Ada anggrek yang bunganya terlihat seperti lebah, sementara jenis lain memiliki pola menyerupai wajah monyet.

Dilansir dari Balcony Garden Web, ada beberapa anggrek dengan bentuk bunga yang terbilang unik.

Advertisement 1. Anggrek lebah yang menyerupai serangga

Anggrek lebah atau bee orchid memiliki bunga yang dari kejauhan terlihat seperti seekor lebah sedang hinggap. Kemiripan tersebut membuatnya mudah dikenali dibandingkan sejumlah anggrek lainnya.

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Advertisement Namun, penampilan bunganya bukan berarti terdapat lebah pada tanaman tersebut. Ophrys apifera termasuk anggrek yang dapat melakukan penyerbukan sendiri atau bersifat self-fertile.

Jenis ini juga tidak banyak tersedia di pasaran. Pencinta tanaman yang ingin membudidayakannya perlu mencari bahan tanaman dari penjual atau penyedia khusus.

2. Anggrek monyet dengan pola menyerupai wajah

Dracula simia dikenal dengan sebutan monkey orchid atau anggrek monyet. Nama tersebut merujuk pada bentuk dan pola bunganya yang menyerupai wajah monyet.

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Bunganya memiliki warna kecokelatan dengan bagian-bagian yang membentuk kesan seperti wajah primata. Penampilannya membuat jenis ini menjadi salah satu anggrek yang mudah menarik perhatian.

Namun, anggrek monyet membutuhkan kesabaran dalam proses pertumbuhannya.

Tanaman ini dapat memerlukan waktu beberapa tahun untuk tumbuh mapan dan menghasilkan bunga dengan pola khasnya.