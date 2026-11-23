PONTIANAK POST - Setelah bunga rontok dan bagian atas tanaman mulai mengering, krisan tetap membutuhkan perawatan.

Penyiraman dan pencahayaan menjadi dua hal yang perlu diperhatikan agar akar dan pangkal batang tetap sehat.

Kondisi krisan yang mengering tidak selalu berarti tanaman telah mati. Tanaman tahunan ini dapat mengalami penurunan aktivitas pertumbuhan setelah berbunga.

Advertisement Penghobi tanaman hias sekaligus penjual bunga krisan dan aneka tanaman, Ilma Khoirunnisak, menjelaskan bahwa akar dan pangkal batang masih mungkin menyimpan energi untuk pertumbuhan berikutnya.

’’Meski bagian atas tanaman mengering, akar dan pangkal batangnya masih menyimpan energi untuk pertumbuhan berikutnya,’’ ujar Ilma, dikutip dari Jawapos.

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Advertisement Jaga Media Tanam Tetap Lembap

Setelah pemangkasan, krisan tetap perlu disiram. Tujuannya menjaga kelembapan media tanam agar tanaman tidak mengalami stres akibat kondisi terlalu kering.

Namun, penyiraman tidak boleh berlebihan. Media yang terlalu basah atau becek berisiko memicu pembusukan akar.

Ilma menjelaskan, kondisi media tanam perlu diperiksa secara berkala. Media yang terlalu kering dalam waktu lama juga dapat membuat tanaman stres.

Karena itu, pemilik perlu menjaga keseimbangan kelembapan media, bukan sekadar menambah air setiap kali melihat batang dan daun mengering.

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Selain penyiraman, pencahayaan menjadi bagian penting dalam perawatan krisan setelah berbunga.