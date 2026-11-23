PONTIANAK POST - Krisan yang mengering setelah berbunga masih berpeluang tumbuh kembali.

Jika akar dan pangkal batangnya sehat, tunas baru biasanya mulai terlihat dalam beberapa minggu setelah pemangkasan.

Namun, munculnya tunas belum berarti tanaman langsung kembali berbunga. Krisan membutuhkan waktu lebih panjang untuk menghasilkan bunga berikutnya.

Advertisement Penghobi tanaman hias sekaligus penjual bunga krisan dan aneka tanaman, Ilma Khoirunnisak, mengatakan tunas baru biasanya mulai terlihat sekitar 1–3 minggu setelah pemangkasan apabila akar dan pangkal batang masih sehat.

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Tunas Baru Bisa Muncul dari Akar

Advertisement Krisan termasuk tanaman tahunan yang dapat mengalami penurunan aktivitas pertumbuhan setelah berbunga.

Meski bagian atas tanaman mengering, akar dan pangkal batangnya masih mungkin menyimpan energi untuk pertumbuhan berikutnya.

’’Meski bagian atas tanaman mengering, akar dan pangkal batangnya masih menyimpan energi untuk pertumbuhan berikutnya,’’ ujar Ilma, dikutip dari Jawapos.

Berdasarkan pengalamannya, tunas baru dapat muncul dari pangkal batang maupun akar. Ada pula tunas yang tumbuh ke samping atau ke bawah sebelum akhirnya mencapai permukaan media tanam.

Karena itu, tanaman yang terlihat kering sebaiknya diperiksa terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk dibuang.

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Kenali Tanda Krisan Masih Bisa Diselamatkan

Ada beberapa bagian yang dapat diperiksa untuk mengetahui apakah krisan masih memiliki jaringan hidup.