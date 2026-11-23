PONTIANAK POST - Bunga krisan dikenal karena bentuknya yang menarik dan pilihan warnanya yang beragam.

Namun, keindahan bunga ini ternyata juga menyimpan makna simbolis yang berbeda pada setiap warnanya.

Mulai dari putih, kuning, merah, merah muda, hingga perunggu, masing-masing memiliki arti tersendiri.

Advertisement Makna tersebut berkaitan dengan berbagai perasaan, karakter, dan pesan yang ingin disampaikan melalui bunga.

Karena itu, mengenali arti setiap warna bunga krisan dapat memberikan pemahaman lebih dalam terhadap tanaman hias yang satu ini.

Advertisement Krisan Putih Melambangkan Kemurnian dan Ketulusan

Dilansir dari Balcony Garden Web, bunga krisan putih memiliki makna kemurnian, kebenaran, dan kepolosan. Simbolisme tersebut dikenal dalam berbagai budaya, baik di wilayah Timur maupun Barat.

Warna putih juga sering dikaitkan dengan penghormatan. Karena itu, bunga krisan putih kerap digunakan dalam kegiatan keagamaan, pemakaman, maupun momen ketika seseorang ingin menunjukkan rasa hormat.

Krisan Kuning Menggambarkan Kebahagiaan

Berbeda dengan warna putih, bunga krisan kuning memiliki kesan yang lebih cerah dan hangat.

Warna ini melambangkan kegembiraan, optimisme, dan kehangatan. Krisan kuning juga dikaitkan dengan kebahagiaan, awal yang baru, serta harapan terhadap hari-hari yang lebih baik.

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Makna tersebut membuat warna kuning identik dengan suasana positif.