PONTIANAK POST - Memiliki tanaman berbunga di rumah tidak selalu membutuhkan halaman yang luas.

Beberapa jenis bunga dapat tumbuh menggunakan pot sehingga cocok ditempatkan di balkon, teras, maupun sudut rumah yang mendapat cukup sinar matahari.

Salah satunya adalah bunga krisan atau chrysanthemum. Tanaman ini dikenal memiliki beragam warna, bentuk, dan ukuran bunga.

Advertisement Menanamnya dalam pot juga relatif mudah karena krisan tidak membutuhkan kondisi tanah yang terlalu khusus.

Dilansir dari Balcony Garden Web, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, mulai dari pemilihan lokasi hingga pengaturan penyiraman.

Advertisement 1. Pilih Lokasi yang Mendapat Sinar Matahari

Sinar matahari menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pertumbuhan bunga krisan.

Tanaman ini membutuhkan paparan sinar matahari langsung selama sekitar empat hingga enam jam setiap hari.

Semakin banyak sinar matahari yang diterima, semakin baik pula untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan bunganya.

Jika ditanam di dalam ruangan, krisan sebaiknya ditempatkan dekat jendela yang menghadap ke timur atau selatan.

Pemilihan lokasi yang tepat membantu tanaman memperoleh pencahayaan sesuai kebutuhannya.