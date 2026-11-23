PONTIANAK POST - Memiliki tanaman bunga yang indah di rumah tentu membutuhkan perhatian dalam perawatannya.

Tidak cukup hanya menanam dan menyiram, setiap tanaman juga memiliki kebutuhan berbeda yang perlu dipenuhi agar pertumbuhannya tetap terjaga.

Bunga krisan termasuk tanaman hias yang relatif mudah dirawat. Namun, penyiraman, pemupukan, dan pengaturan jarak antarpot tetap perlu diperhatikan.

Advertisement Selain itu, pemilik tanaman juga perlu mengenali sejumlah hama dan penyakit yang dapat menyerang bunga krisan.

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Atur Penyiraman agar Tanah Tidak Terlalu Basah

Advertisement Salah satu hal penting dalam perawatan krisan adalah menjaga kelembapan media tanam.

Tanaman ini memiliki sistem perakaran dangkal sehingga membutuhkan penyiraman secara teratur. Media tanam sebaiknya dijaga tetap sedikit lembap, tetapi tidak sampai tergenang atau terlalu basah.

Penyiraman berlebihan perlu dihindari karena kondisi tersebut dapat memicu masalah pada akar. Karena itu, perhatikan kondisi tanah sebelum kembali memberikan air kepada tanaman.

Gunakan Pupuk Sesuai Kebutuhan Tanaman

Pemupukan menjadi bagian penting untuk mendukung pertumbuhan bunga krisan.

Salah satu pilihan yang disebutkan dalam panduan Balcony Garden Web adalah pupuk lepas lambat dengan komposisi 12-6-6 pada awal musim pertumbuhan.

Alternatif lainnya adalah pupuk cair seimbang yang diberikan setiap beberapa minggu sekali dengan mengikuti petunjuk penggunaan pada kemasan produk.