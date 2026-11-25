PONTIANAK POST - Bunga potong bisa mempercantik ruangan dan membuat suasana rumah terasa lebih segar.

Namun, keindahannya tidak selalu bertahan lama jika batang, air, dan tempat penyimpanannya tidak diperhatikan.

Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan agar bunga tetap segar lebih lama. Perawatan bahkan dimulai sejak batang bunga dipotong.

Advertisement Potong batang secara miring

Salah satu langkah penting adalah memotong ulang bagian bawah batang bunga setidaknya dua sentimeter. Gunakan gunting atau alat potong yang bersih, lalu buat potongan dengan sudut sekitar 45 derajat.

Advertisement Potongan miring memberikan area lebih luas bagi batang untuk menyerap air. Setelah itu, bersihkan batang dari kotoran dan sisa-sisa material yang menempel.

Daun bagian bawah dan daun yang sudah layu juga perlu dibuang. Daun yang terendam air dapat mengotori wadah dan mengurangi kebersihan air.

Gunakan vas yang bersih

Pemilihan vas sebaiknya disesuaikan dengan bentuk dan ukuran bunga. Bunga yang ringan dan memiliki batang halus lebih cocok ditempatkan dalam vas tinggi.

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Sebaliknya, bunga berukuran besar seperti gerbera membutuhkan wadah yang lebih pendek dan kokoh agar dapat berdiri dengan baik.

Isi vas sekitar tiga perempat bagian dengan air suam-suam kuku. Jika tersedia, tambahkan nutrisi khusus bunga potong.

Ganti air secara berkala

Air dalam vas perlu diganti setiap beberapa hari agar tidak dipenuhi kotoran. Wadah juga sebaiknya dibilas menggunakan air panas dan sabun sebelum diisi kembali.