PONTIANAK POST - Buket bunga segar dapat mempercantik rumah, meja kerja, maupun ruangan untuk berbagai acara.

Namun, tidak semua jenis bunga memiliki daya tahan yang sama setelah dipotong.

Karena itu, memilih jenis bunga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan jika ingin menikmati buket lebih lama.

Advertisement Beberapa jenis bunga disebut memiliki masa kesegaran relatif panjang, terutama jika dirawat dengan mengganti air secara teratur.

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Krisan dan beberapa bunga lain lebih tahan lama

Advertisement Krisan termasuk salah satu jenis bunga yang disebut memiliki masa kesegaran relatif panjang setelah dipotong.

Selain krisan, bunga lili, hydrangea, anyelir, dan clematis juga disebut dapat bertahan hingga sekitar 10 hari dengan perawatan dan penggantian air secara teratur.

Bahkan, krisan yang dirawat dengan baik disebut dapat bertahan hingga satu bulan.

Karakteristik tersebut membuat bunga-bunga itu dapat dipertimbangkan ketika memilih tanaman untuk buket atau hiasan dalam vas.

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Potong bunga pada pagi hari

Jika memiliki bunga sendiri di taman, memotongnya pada pagi hari menjadi salah satu cara yang disarankan.

Pada waktu tersebut, bunga masih memiliki kelembapan dari udara malam yang lebih sejuk. Kondisi ini membuat bunga lebih lentur dan tidak terlalu kehilangan kandungan air.