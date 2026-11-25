PONTIANAK POST - Bunga krisan dikenal memiliki warna dan bentuk yang beragam. Tanaman ini juga cukup mudah dirawat selama kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Namun, kelopak dan daunnya bisa berubah cokelat ketika kondisi tumbuh tidak sesuai.

Perubahan warna tersebut dapat dipicu beberapa hal, mulai dari penyiraman yang tidak tepat hingga serangan hama dan penyakit.

Advertisement Mengenali penyebabnya menjadi langkah awal untuk mengembalikan kondisi tanaman.

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1. Penyiraman terlalu banyak atau terlalu sedikit

Advertisement Krisan membutuhkan penyiraman secara teratur selama masa pertumbuhan. Frekuensinya perlu ditingkatkan ketika tanaman mulai berbunga.

Namun, terlalu banyak air justru dapat membuat akar kekurangan oksigen. Kondisi tanah yang terus-menerus basah juga mengganggu kemampuan tanaman menyerap nutrisi.

Sebaliknya, kekurangan air membuat tanaman mengalami stres. Daun dan bunga dapat berubah cokelat, mengerut, atau menggulung.

Untuk mengatasinya, periksa kelembapan tanah sebelum menyiram. Jika permukaannya mulai mengering, tanaman dapat diberi air. Sebaliknya, tunda penyiraman apabila tanah masih terlalu basah.

Krisan yang ditanam dalam pot perlu mendapatkan perhatian lebih agar kelembapan tanah tetap terjaga tanpa membuatnya tergenang.

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2. Perubahan suhu secara mendadak

Krisan cukup sensitif terhadap perubahan suhu yang ekstrem. Paparan udara dingin secara tiba-tiba atau kondisi musim dingin dapat membuat bunga dan daun mengalami kerusakan.