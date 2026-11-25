PONTIANAK POST - Menyiram tanaman secara rutin menjadi salah satu bagian penting dalam perawatan bunga krisan.

Namun, terlalu banyak memberikan air justru dapat membuat tanaman mengalami masalah. Krisan membutuhkan tanah yang lembap, tetapi bukan kondisi yang terus-menerus basah atau tergenang.

Ketika air terlalu banyak, akar dapat kekurangan oksigen. Akibatnya, kemampuan tanaman menyerap nutrisi terganggu dan bagian bunga maupun daun berisiko berubah cokelat.

Advertisement Baca Juga: Lima Penyebab Bunga Krisan Berubah Cokelat dan Cara Mengatasinya di Rumah

Kenali tanda kelebihan dan kekurangan air

Krisan yang mengalami kelebihan air dapat menunjukkan perubahan kondisi karena akar tidak mendapatkan lingkungan yang sesuai.

Advertisement Sebaliknya, tanaman yang kekurangan air akan mengalami stres dan berusaha menghemat cadangan airnya.

Kedua kondisi tersebut dapat membuat bagian tanaman berubah cokelat, mengerut, atau menggulung.

Karena gejalanya bisa terlihat serupa, pemeriksaan kelembapan tanah menjadi penting sebelum menambahkan air.

Baca Juga: Lima Jenis Bunga Potong yang Bisa Bertahan Segar Hingga Sepuluh Hari

Periksa tanah sebelum menyiram

Salah satu cara sederhana untuk mengetahui kebutuhan air krisan adalah menggunakan jari untuk memeriksa kondisi tanah.

Jika tanah mulai mengering, tanaman dapat disiram. Namun, apabila tanah masih terlalu basah, penyiraman sebaiknya ditunda selama beberapa hari.

Khusus untuk krisan dalam pot, kelembapan perlu dijaga secara konsisten. Tanaman tidak boleh dibiarkan kekeringan, tetapi juga tidak boleh sampai terendam air.