PONTIANAK POST - Bunga krisan membutuhkan lingkungan tumbuh yang sesuai agar warna bunga dan daunnya tetap terjaga.

Meski dikenal sebagai tanaman yang cukup tangguh, krisan tetap dapat mengalami perubahan warna ketika terpapar kondisi lingkungan yang ekstrem.

Suhu yang terlalu panas atau dingin, serangan hama, serta kurangnya sinar matahari termasuk beberapa faktor yang dapat memengaruhi penampilan tanaman.

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Perubahan suhu dapat merusak bunga

Krisan sensitif terhadap perubahan suhu yang mendadak. Paparan udara dingin atau kondisi musim dingin dapat membuat tanaman mengalami stres dan berubah warna.

Advertisement Tanaman ini dapat menoleransi embun beku ringan pada suhu sekitar minus 1 hingga 0 derajat Celsius. Namun, bunga dan daunnya tetap berisiko layu atau mengalami kerusakan.

Ketika suhu turun di bawah minus 2 derajat Celsius dalam waktu lama, kerusakan dapat menjadi lebih serius. Bunga, batang, dan daun bahkan dapat menghitam dan mati.

Suhu panas juga perlu diwaspadai. Krisan dapat kehilangan warna dan berubah cokelat ketika mengalami tekanan suhu di atas 32 derajat Celsius.

Disarankan kisaran suhu sekitar 15–29 derajat Celsius untuk menjaga kondisi tanaman.

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Waspadai kutu daun, thrips, dan tungau

Selain suhu, serangan hama dapat membuat bunga krisan mengalami perubahan warna.

Kutu daun, thrips, dan tungau termasuk hama yang perlu diperhatikan. Kehadirannya dapat mengganggu kondisi tanaman dan membuat bagian bunga maupun daun terlihat tidak sehat.