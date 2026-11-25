PONTIANAK POST - Bunga krisan dapat menghadirkan warna cerah di taman ketika banyak tanaman lain mulai kehilangan bunganya.

Namun, agar tanaman tetap rajin berbunga, perawatannya perlu dilakukan secara teratur.

Mulai dari memilih varietas, memangkas pucuk, hingga menjaga kondisi tanah, ada sejumlah langkah yang dapat membantu memperpanjang masa berbunga krisan.

Advertisement Pilih varietas yang tepat

Tidak semua jenis krisan memiliki waktu berbunga yang sama. Karena itu, pemilihan varietas menjadi langkah awal jika ingin menikmati bunga sepanjang musim gugur.

Varietas Sheffield Pink, misalnya, dapat berbunga mulai akhir September hingga datangnya embun beku. Bunganya berwarna merah muda lembut.

Advertisement Ada pula Bolero yang menghasilkan bunga berwarna jingga perunggu dan dapat bertahan selama Oktober hingga November.

Untuk wilayah dengan musim dingin lebih dingin, beberapa varietas yang disebut lebih tahan terhadap suhu rendah adalah Cameo, Gold Country, dan Belle O’ The Ball.

Pangkas pucuk untuk merangsang cabang baru

Teknik mencubit atau memangkas pucuk (pinching) dapat membantu krisan menghasilkan lebih banyak cabang samping.

Pangkas bagian ujung batang ketika tanaman mencapai tinggi sekitar 15–20 sentimeter. Gunakan gunting kebun yang bersih atau lakukan dengan jari.

Pemangkasan tersebut mendorong pertumbuhan cabang lateral yang memiliki lebih banyak calon titik tumbuh bunga.