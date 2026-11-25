PONTIANAK POST - Krisan yang rajin menghasilkan bunga tidak hanya membutuhkan air dan sinar matahari.

Teknik pemangkasan juga berperan dalam membantu tanaman membentuk cabang dan kuncup baru.

Ada dua teknik yang dapat diterapkan, yakni mencubit pucuk batang (pinching) dan membuang bunga yang sudah layu (deadheading).

Advertisement Keduanya memiliki tujuan berbeda, tetapi sama-sama membantu menjaga penampilan dan pertumbuhan tanaman.

Cubit pucuk saat tanaman mencapai tinggi 15–20 sentimeter

Teknik pinching dilakukan dengan membuang bagian ujung batang ketika tanaman mencapai tinggi sekitar 15–20 sentimeter.

Advertisement Caranya cukup sederhana. Gunakan gunting kebun yang bersih atau jari untuk mencubit bagian pucuk yang sedang tumbuh.

Pemangkasan ini membantu merangsang pertumbuhan cabang samping. Cabang-cabang tersebut kemudian dapat menjadi tempat munculnya lebih banyak kuncup bunga.

Krisan memang menghasilkan banyak daun selama masa pertumbuhan sebelum memasuki periode berbunga. Karena itu, pengaturan pertumbuhan batang menjadi salah satu langkah untuk mendapatkan tanaman yang lebih rimbun.

Buang bunga sebelum berubah cokelat

Teknik berikutnya adalah deadheading, yaitu membuang bunga yang telah melewati masa mekarnya.

Jangan menunggu sampai seluruh bunga berubah cokelat atau mengering. Bunga yang mulai layu sebaiknya segera dipangkas.