PONTIANAK POST - Memiliki bunga krisan yang terus bermekaran membutuhkan perhatian sejak awal penanaman.

Selain perawatan sehari-hari, pemilihan varietas dan pemberian nutrisi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

Beberapa jenis krisan memiliki periode berbunga yang berbeda. Sementara itu, nutrisi yang cukup membantu tanaman tumbuh sehat dan mendukung pembentukan bunga.

Advertisement Pilih varietas berdasarkan waktu berbunga

Krisan memiliki lebih dari 40 spesies dengan bentuk dan warna bunga yang beragam. Beberapa varietas cocok dipilih untuk taman yang ingin tetap berwarna pada musim gugur.

Sheffield Pink merupakan salah satu pilihan dengan bunga berwarna merah muda lembut. Varietas ini dapat berbunga mulai akhir September hingga datangnya embun beku.

Advertisement Pilihan lainnya adalah Bolero yang menghasilkan bunga berwarna jingga perunggu. Masa berbunga varietas ini berlangsung pada Oktober hingga November.

Untuk wilayah dengan musim dingin lebih dingin, terdapat varietas yang disebut lebih tahan terhadap suhu rendah, seperti Cameo, Gold Country, dan Belle O’ The Ball.

Memilih varietas sesuai kondisi lingkungan dapat membantu tanaman tumbuh lebih baik.

Garam Epsom sebagai sumber magnesium

Salah satu bahan yang dibahas dalam artikel Balcony Garden Web adalah garam Epsom.

Bahan ini mengandung magnesium yang berperan dalam pembentukan klorofil. Klorofil merupakan pigmen yang membantu tanaman memanfaatkan cahaya untuk proses pertumbuhan.