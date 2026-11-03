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Sambas

Motor Hilang di Teras Rumah, Terduga Pelaku Curanmor di Sambas Diamankan

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Penulis: Fahrozi PP

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Ilustrasi curanmor. (Jawa Pos)
Ilustrasi curanmor. (Jawa Pos)

PONTIANAK POST - Selakau, Polres Sambas, menangani kasus dugaan pencurian sepeda motor di Desa Twi Mentibar. Seorang pria berinisial K (27) diamankan bersama sepeda motor yang sebelumnya dilaporkan hilang saat diparkir di teras rumah warga.

Kasi Humas Polres Sambas, AKP Sadoko, mengatakan sepeda motor tersebut disimpan di teras sebuah rumah di Desa Twi Mentibar. Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya hilang setelah melakukan pengecekan dan pencarian di sejumlah lokasi.

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Mengetahui kendaraannya tidak berada di tempat, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selakau. Petugas selanjutnya melakukan penyelidikan.

“Hasilnya pria berinisial K diamankan oleh anggota Satreskrim Polres Singkawang pada Sabtu, 31 Oktober 2026 malam. Setelah dilakukan koordinasi dengan Polsek Selakau, pria tersebut bersama sejumlah barang bukti kemudian diserahkan kepada petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” kata Sadoko.

Barang bukti yang diamankan berupa sepeda motor yang sebelumnya dilaporkan hilang. Polisi juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang lainnya untuk kepentingan penyidikan.

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“K sekarang ini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatan yang dilakukan,” katanya. (fah)

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Editor : Rafael B. Junior
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