CFD Sambas Hadirkan Layanan Kartu Kuning dan Senam Sehat Berhadiah

PONTIANAK POST – Sejumlah masyarakat memanfaatkan layanan pembuatan kartu pencari kerja atau Kartu Kuning yang dihadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sambas di kawasan Car Free Day (CFD) Sambas, Minggu (1/11/2026). Layanan tersebut ditujukan untuk memudahkan masyarakat, khususnya usia kerja, dalam mengurus dokumen pendukung pencarian pekerjaan.

Kartu Kuning atau kartu pencari kerja merupakan salah satu dokumen yang perlu disiapkan masyarakat dalam proses melamar pekerjaan. Selain itu, dokumen tersebut juga menjadi bagian dari pendataan jumlah pencari kerja di suatu wilayah.

Pelayanan tersebut dipimpin langsung Kepala Disnakertrans Kabupaten Sambas, Marjuni. Ia menyampaikan, kehadiran layanan di kawasan CFD merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan Kartu Kuning.

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Sejumlah masyarakat mendatangi stan Disnakertrans setelah mengikuti kegiatan senam sehat bersama yang rutin dilaksanakan setiap penyelenggaraan CFD Sambas.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, kegiatan CFD pada Minggu (1/11) juga menghadirkan pembagian hadiah bagi peserta senam sehat yang beruntung. Hadiah tersebut disiapkan secara cuma-cuma oleh panitia pelaksana.

Advertisement "Alhamdulillah, pada kegiatan senam sehat pada Minggu (1/11), disiapkan hadiah cuma-cuma bagi yang beruntung. Peserta mengisi daftar nama, selanjutnya akan diundi setelah senam berakhir," kata Indra Nova, panitia pelaksana CFD Sambas.

Ia berharap kegiatan senam bersama dalam rangkaian CFD Sambas semakin ramai diikuti masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi salah satu sarana membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

Menurutnya, CFD Sambas yang dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dengan dukungan TP PKK Kabupaten Sambas tidak hanya menjadi ruang aktivitas olahraga, tetapi juga ajang silaturahmi masyarakat.