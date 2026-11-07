PETI Semocol Sanggau Kembali Beroperasi, Dugaan Pemodal dan Solar Subsidi Jadi Sorotan

PONTIANAK POST – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Semocol, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, kembali menjadi sorotan. Setelah sempat terhenti menyusul penertiban aparat, aktivitas tambang yang menggunakan alat berat jenis ekskavator itu kini dilaporkan kembali beroperasi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal di wilayah tersebut. Terlebih, muncul dugaan adanya keterlibatan pemodal dari luar daerah serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk mendukung operasional tambang.

Informasi yang disampaikan seorang warga setempat menyebutkan, aktivitas PETI di Semocol kembali berlangsung cukup masif pada Sabtu (7/11). Warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu juga mempertanyakan sumber pasokan solar yang digunakan untuk mengoperasikan ekskavator dan mesin dompeng.

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Menurut dia, kondisi tersebut kontras dengan situasi masyarakat yang masih harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Untuk mendapatkan solar, masyarakat harus mengantre panjang. Namun, aktivitas tambang di Semocol justru diduga tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk mengoperasikan alat berat dan mesin dompeng. Ini patut ditelusuri,” ujarnya.

Advertisement Dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, apabila penggunaan solar bersubsidi untuk kegiatan pertambangan ilegal terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran di sektor pertambangan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Jangan Hanya Pekerja Lapangan

Warga meminta Polres Sanggau dan Polsek Batang Tarang tidak sekadar melakukan penertiban di lokasi. Aparat juga didesak mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali aktivitas pertambangan tersebut.

Penindakan dinilai harus menyentuh aktor utama di balik kegiatan PETI, bukan hanya pekerja maupun operator alat berat yang berada di lapangan.

Dugaan keterlibatan pemodal dari luar Kabupaten Sanggau juga perlu didalami. Begitu pula informasi mengenai hasil pertambangan yang diduga dibawa keluar daerah.