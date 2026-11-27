PONTIANAK POST – Kepedulian Polri terhadap masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Polres Sanggau di bawah kepemimpinan AKBP Kadek Ary Mahardika juga menunjukkan kepedulian terhadap persoalan sosial, khususnya pengangguran, melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Program tersebut diwujudkan melalui upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha lokal, salah satunya Uncle Will di Kabupaten Sanggau.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (26/11) ini menjadi bagian dari langkah Polres Sanggau dalam menjembatani masyarakat pencari kerja dengan dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja.

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Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ary Mahardika mengatakan, program POLIRAN merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya mereka yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Melalui program Polisi Peduli Pengangguran ini, kami ingin hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berupaya menjembatani para pencari kerja dengan pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Advertisement Menurutnya, persoalan pengangguran membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara kepolisian, pelaku usaha dan masyarakat menjadi penting dalam membuka lebih banyak peluang kerja.

Ia juga berharap semakin banyak pelaku usaha di Kabupaten Sanggau yang bersedia berkolaborasi dalam program Poliran dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja.

“Harapan kami, program ini tidak berhenti sampai di sini. Semakin banyak perusahaan maupun pelaku usaha yang ikut berpartisipasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu. Polri bukan hanya hadir dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga ingin berkontribusi dalam membantu mengatasi persoalan sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

Melalui program Poliran, Polres Sanggau berharap kesempatan kerja bagi masyarakat semakin terbuka. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan kepolisian dalam mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.