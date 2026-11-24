PONTIANAK POST – Sebanyak 10 pengendara ditindak menggunakan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Handheld selama delapan hari Operasi Zebra Kapuas 2026 di Kabupaten Sekadau. Penindakan dilakukan menggunakan perangkat elektronik yang dioperasikan petugas di lapangan.

Selain tilang elektronik, Satlantas Polres Sekadau juga menjatuhkan 22 tilang manual dan memberikan 136 teguran kepada pengendara. Dengan demikian, total terdapat 32 pelanggaran yang ditindak melalui tilang selama delapan hari operasi.

Advertisement Kanit Turjagwali Satlantas Polres Sekadau IPDA Alexander Aldo selaku Kepala Posko Operasi Zebra Kapuas 2026 mengatakan, data tersebut merupakan hasil rekapitulasi penindakan sejak operasi dimulai.

"Dari hasil kegiatan, tercatat 22 tilang manual, 10 tilang melalui ETLE Handheld, serta 136 teguran," ujar Aldo, Selasa (24/11).

Pelanggaran yang ditemukan antara lain tidak menggunakan helm, memakai knalpot tidak sesuai ketentuan, tidak membawa surat kendaraan, hingga berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Advertisement Menurut Aldo, penindakan melalui tilang manual maupun ETLE Handheld merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin pengendara. Petugas juga mengedepankan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya kelengkapan kendaraan dan keselamatan berkendara.

Dia mengingatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekadar untuk menghindari sanksi, melainkan melindungi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

"Kami mengajak masyarakat untuk semakin tertib dan disiplin berlalu lintas, bukan hanya saat Operasi Zebra berlangsung. Pastikan menggunakan helm, membawa kelengkapan surat kendaraan, memiliki SIM, serta mematuhi aturan yang berlaku saat berkendara," imbaunya.

Operasi Zebra Kapuas 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November. Polres Sekadau mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, disertai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.