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Sepak Bola

Prediksi Skor Java United vs Bhayangkara FC di BRI Super League: Sama-sama Punya Modal Penting

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Jelang laga, Fabio Lefundes menginstruksikan anak asuhnya tampil lebih agresif, penuh determinasi, dan pantang menyerah demi mengamankan hasil maksimal. (ILEAGUE)
Jelang laga, Fabio Lefundes menginstruksikan anak asuhnya tampil lebih agresif, penuh determinasi, dan pantang menyerah demi mengamankan hasil maksimal. (ILEAGUE)

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PONTIANAK POST – Java United FC akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027, Jumat (30/10/2026).

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, dengan sepak mula pukul 15.30 WIB.

Laga ini menarik karena kedua tim membawa modal dan tantangan berbeda. Java United mengincar kemenangan di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Bhayangkara berusaha mempertahankan catatan belum terkalahkan pada awal musim.

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Java United Andalkan Keuntungan Kandang

Mengacu pada I.League, pelatih Java United, Fabio Lefundes, meminta anak asuhnya bermain lebih agresif dan disiplin.

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Lefundes menilai persiapan taktik menjadi bagian penting untuk menghadapi lawan yang belum menelan kekalahan.

Dukungan suporter di Stadion Jatidiri juga diharapkan meningkatkan motivasi tim berjuluk Laskar Kepodang Emas tersebut.

Java United perlu memaksimalkan peluang sejak awal pertandingan. Tekanan terhadap pertahanan Bhayangkara bisa menjadi kunci, terutama jika tuan rumah mampu menjaga keseimbangan saat menghadapi serangan balik.

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Bhayangkara FC Punya Pertahanan Solid

Di kubu lawan, pelatih Oscar Bruzon datang dengan catatan tujuh pertandingan tanpa kekalahan, terdiri dari dua kemenangan dan lima hasil imbang.

Dalam sumber yang sama, Bruzon menyoroti perkembangan pertahanan timnya. Bhayangkara juga mencatatkan dua clean sheet dalam dua pertandingan terakhir.

Meski demikian, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi perhatian. Jika mampu mengonversi peluang menjadi gol, The Guardians berpeluang merepotkan tuan rumah.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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