Wali Kota Singkawang Minta Arsip Sejarah Pembangunan Daerah Diselamatkan

Advertisement Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie didampingi Sekda Singkawang Dwi Yanti meninjau depo arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, Kamis (29/10/2026). (MC)

PONTIANAK POST – Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih serius menyelamatkan arsip yang memiliki nilai sejarah, terutama dokumen yang merekam perjalanan pembangunan kota.

Arahan tersebut disampaikan setelah ia meninjau depo arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, Kamis (29/10/2026). Dalam kunjungan itu, Tjhai Chui Mie didampingi Sekda Dwi Yanti dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Abdul Hadi.

Tjhai Chui Mie juga meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menelusuri sejumlah dokumen penting terkait pembangunan daerah.

Di antaranya arsip pembentukan Bandara Singkawang, pembangunan Taman Cahaya Madani (TCM), pintu gerbang batas kota, serta proyek strategis lainnya.

Menurutnya, dokumen tersebut bukan sekadar arsip administrasi, tetapi juga bukti sejarah dan rekam jejak pembangunan yang perlu dijaga agar tidak hilang.

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta mengidentifikasi arsip yang memiliki nilai kesejarahan dan menyerahkannya kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) untuk dihimpun dan dilestarikan.

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Banyak OPD Belum Serahkan Arsip Statis

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang Abdul Hadi mengatakan, peninjauan langsung tersebut menunjukkan perhatian pemerintah kota terhadap pengelolaan arsip daerah.

“Kunjungan ini memang sangat kami harapkan. Dengan melihat secara langsung kondisi depo arsip, Ibu Wali Kota dan Ibu Sekretaris Daerah dapat mengetahui bahwa saat ini masih banyak perangkat daerah yang belum menyerahkan arsip statisnya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Lembaga Kearsipan Daerah,” kata Abdul Hadi.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang perlu segera dilakukan adalah mempercepat penyerahan arsip statis dari setiap perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen penting dapat dihimpun, ditata, dan dilestarikan secara lebih terarah.

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Untuk memudahkan proses tersebut, pihaknya telah merancang dashboard berbasis web. Sistem ini disiapkan agar perangkat daerah dapat mencatat dan menginventarisasi arsip statis yang dimiliki.

“Kita juga telah merancang dashboard berbasis web dengan fitur-fitur yang dirancang dalam rangka membantu perangkat daerah untuk mencatatkan arsip-arsip statisnya sehingga dapat dijadikan sarana untuk mempermudah LKD maupun kepala perangkat daerah mengontrol arsip di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Penguatan pengelolaan arsip tersebut selanjutnya dilakukan melalui Strategi Penyelamatan Arsip Statis Perangkat Daerah (SMART PERANGKAT DAERAH).