Bupati Sintang Ingatkan Peserta Porsenijar Jaga Sportivitas saat Bertanding

PONTIANAK POST - Kontingen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sintang membawa harapan meraih hasil terbaik dalam Pekan Olahraga dan Seni (Porsenijar) tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala berpesan agar seluruh peserta menjaga sportivitas, kesungguhan, serta sikap santun selama mengikuti perlombaan.

“Kalian sudah berlatih cukup lama dan tentu ingin menjadi juara. Namun, selama bertanding, tetap jaga sikap serta tunjukkan kemampuan terbaik,” ujar Bala, Jumat (30/10).

Bala juga mengingatkan agar peserta tidak ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan kejanggalan dalam pertandingan. Namun, protes harus dilakukan melalui cara yang baik tanpa memancing keributan ataupun merendahkan pihak lain.

“Jika ada keputusan atau kejadian yang tidak sesuai, sampaikan keberatan dengan terhormat. Kita boleh tegas, tetapi tidak perlu kasar. Buktikan bahwa orang Sintang mampu menyelesaikan persoalan secara elegan,” tuturnya.

Ia mengaitkan pesan tersebut dengan identitas Sintang yang dikenal memiliki banyak panglima. Menurutnya, keberanian tidak selalu harus diperlihatkan melalui sikap keras. Ketegasan tetap bisa disampaikan dengan tutur kata yang santun dan bijaksana.

Advertisement Selain memberikan dukungan moral, Bala menyebut pemerintah daerah turut membantu kebutuhan biaya kontingen. Ia berharap bantuan tersebut tidak diukur berdasarkan besar kecilnya nominal, melainkan dilihat sebagai bentuk kepedulian.