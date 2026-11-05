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Sintang

Bupati Sintang Dorong Pelajar SD Berani Bicara Bahasa Inggris Lewat Lomba Spelling Bee

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Penulis: Riska Nanda Kumala Sari
Lomba Spelling Bee disambut antusiasme tinggi dari para peserta.(RISKA/PONTIANAK POST)
Lomba Spelling Bee disambut antusiasme tinggi dari para peserta.(RISKA/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST - Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengajak pelajar membangun keberanian berbicara bahasa Inggris melalui latihan dan pengalaman langsung. Menurutnya, kemampuan berbahasa asing tidak semata ditentukan penguasaan materi, tetapi juga kemauan mencoba meski berisiko salah.

Bupati Sintang membuka Lomba Spelling Bee yang digelar SMP Karya Bangsa, Sintang, dengan peserta pelajar SD/MI. Ia menyambut kegiatan tersebut sebagai ruang bagi anak-anak untuk menguji kemampuan sekaligus melatih kepercayaan diri.

“Lomba ini bukan bicara menang dan kalah. Ini bicara siapa yang mulai memberanikan diri. Bahasa Inggris sesungguhnya bisa kita pelajari, selama kita mau mendengar, mencoba mengucapkan, dan serius berlatih. Kalau berani memulai, saya rasa kita pasti bisa,” ujar Bala.

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Ia menyebut rasa takut keliru sering menjadi penghalang seseorang mempelajari bahasa baru. Padahal, proses menjadi terbiasa membutuhkan kesiapan untuk melakukan kesalahan dan memperbaikinya.

“Yang bisa berbahasa Inggris atau bahasa asing adalah orang yang menyiapkan diri untuk salah, lalu terus belajar sampai terbiasa,” ungkapnya.

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Bala berharap lomba serupa tidak hanya berlangsung di SMP Karya Bangsa, tetapi juga digelar sekolah lain. Ia mengapresiasi sekolah yang mengikutsertakan siswanya karena kegiatan tersebut membuka kesempatan belajar melalui praktik.

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Kepada peserta, Bala mengingatkan agar tidak berkecil hati menghadapi hasil perlombaan. Menurutnya, keberanian tampil sudah menjadi pencapaian penting, terlepas dari siapa yang meraih juara.

“Kalian semua sudah juara karena sudah mengalahkan ketakutan sendiri. Kalau ada yang menang, kita syukuri. Ke depan, bahasa asing jangan hanya dipelajari, tetapi juga dipraktikkan,” tutupnya. (*)

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Editor : Rafael B. Junior
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