Pemkab Sintang Perbarui Data Kemiskinan Lewat Si-Valid, Verifikasi Penerima Bansos Dipercepat

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pembaruan data sosial ekonomi masyarakat melalui aplikasi Si-Valid. Sistem ini digunakan untuk mempercepat verifikasi warga miskin sekaligus memastikan program bantuan mengacu pada informasi yang akurat dan terpadu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus menuturkan, ketepatan data menjadi dasar dalam pelaksanaan jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan warga rentan tercatat, sementara bantuan tidak diberikan kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria.

“Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kesejahteraan sosial merupakan prioritas pemerintah. Namun, selama ini tantangan sering berawal dari data yang kurang akurat, tumpang tindih, atau belum terintegrasi,” ujar Kartiyus, Selasa (3/11).

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Ia menjelaskan, DTSEN disiapkan sebagai acuan terpadu untuk penyaluran berbagai program bagi masyarakat. Karena itu, pembaruan data merupakan tanggung jawab bersama agar kebijakan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Kartiyus mengatakan, luas wilayah Sintang menjadi tantangan dalam proses pendataan dan pemeriksaan di tingkat desa. Si-Valid diperkuat sebagai perangkat kerja yang transparan, akuntabel, serta terhubung untuk mempercepat verifikasi.

Advertisement “Pembaruan data ini merupakan kewajiban moral kita semua. Dengan kondisi geografis Sintang yang luas, Si-Valid membantu mempercepat alur verifikasi data kemiskinan di desa,” jelasnya.

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