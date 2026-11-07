Bupati Sintang Bala Ingatkan Atlet Bertanding Maksimal dan Targetkan Juara di Porprov Kalbar 2026

PONTIANAK POST - Kontingen Kabupaten Sintang berangkat menuju Pontianak untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 dengan membawa harapan meraih prestasi sekaligus menjaga nama daerah. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengingatkan atlet agar menjadikan keikutsertaan dalam ajang tersebut sebagai kesempatan bertanding, bukan sekadar memenuhi agenda olahraga.

Ia menyebut pemerintah daerah telah memfasilitasi keberangkatan para atlet untuk menghadapi persaingan di tingkat provinsi.

“Kalian ikut bukan untuk santai, tetapi untuk bertarung dan harus juara. Pemerintah Kabupaten Sintang sudah mampu mengirim kita semuanya untuk bertarung ke sana,” ujar Bala, Jumat (6/11).

Advertisement Baca Juga: Sintang Turunkan 451 Atlet di 37 Cabang Olahraga pada Porprov XIV Kalbar 2026

Bala menegaskan, para atlet perlu mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi fisik, kekompakan, dan semangat selama mengikuti pertandingan. Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen agar tetap menjunjung sportivitas, termasuk ketika menghadapi keputusan pertandingan yang dianggap kurang menguntungkan.

“Kalau ada juri atau wasit yang tidak benar, ya mungkin nasib kita. Saya ingin kalian menjaga nama baik Sintang,” pintanya.

Advertisement Bala mengatakan kemenangan dan kekalahan merupakan bagian dari kompetisi. Namun, sikap atlet selama bertanding tetap menjadi hal penting yang mencerminkan karakter daerah. Karena itu, ia berharap kontingen tidak terpancing emosi dan tetap menghormati lawan maupun perangkat pertandingan.

“Menang kalah biasa. Saya berharap kalian selalu sehat, kompak dan menjaga kesehatan,” ucapnya.

Keikutsertaan Sintang dalam Porprov XIV Kalbar menjadi kesempatan bagi atlet untuk mengukur kemampuan. Persaingan dengan kontingen kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat dapat menjadi pengalaman untuk meningkatkan kualitas serta mental bertanding. Para atlet diharapkan mampu memanfaatkan setiap pertandingan secara maksimal, menjaga disiplin, dan saling mendukung di dalam tim.