Akses Dokumen Kependudukan Lebih Mudah, Disdukcapil Sintang Datangi Langsung Wilayah Pelosok

PONTIANAK POST - Layanan jemput bola administrasi kependudukan (Jebol Adminduk) menjadi cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang mendekatkan pelayanan dokumen kepada warga yang tinggal di daerah sulit dijangkau. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus kebutuhan administrasi tanpa harus selalu datang ke kantor Disdukcapil.

Pelayanan tersebut telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, di antaranya Desa Tontang, Kecamatan Serawai. Layanan ini menyasar masyarakat yang menghadapi kendala jarak, waktu, maupun biaya perjalanan ketika mengurus dokumen kependudukan.

Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Sintang, Yustinus, mengatakan Jebol Adminduk juga menjadi bentuk pendekatan langsung kepada masyarakat, terutama kelompok rentan. Sasaran layanan mencakup lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga yang bermukim di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

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“Layanan Jebol Adminduk ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi terkendala dengan jarak dan waktu, maupun biaya untuk mengurus kebutuhan dokumen penting,” ujar Yustinus, Selasa (10/11).

Menurut Yustinus, kemudahan memperoleh dokumen kependudukan penting karena menjadi dasar warga mengakses berbagai layanan. Kepemilikan administrasi yang lengkap dapat membantu masyarakat ketika berurusan dengan pendidikan, kesehatan, perbankan, maupun bantuan sosial pemerintah. Melalui layanan langsung ke desa, Disdukcapil berupaya mengurangi hambatan yang dihadapi warga dalam mengurus dokumen.