PONTIANAK POST - Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala memberikan teguran keras kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih mencatatkan realisasi anggaran rendah menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026. OPD yang tidak mampu memperbaiki kinerja penyerapan anggaran terancam menjadi sasaran evaluasi pada akhir tahun.

Peringatan tersebut disampaikan Bala saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2026 di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Selasa (17/11).

Bala menyebutkan, batas akhir pencairan anggaran ditetapkan pada 15 Desember 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar dua minggu, seluruh perangkat daerah harus segera memastikan pekerjaan yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

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"Kita hanya memiliki waktu sekitar dua minggu sebelum batas pencairan anggaran. Saya berharap tidak ada hambatan, baik karena keterbatasan material maupun kondisi lapangan yang sulit dijangkau akibat hujan," ungkap Bala.

Ia juga mengingatkan agar penyelesaian administrasi tidak membuat OPD mengabaikan kondisi pekerja yang sedang melaksanakan pembangunan di lapangan. Menurutnya, perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan harus mempertimbangkan seluruh proses pekerjaan, bukan sekadar penyelesaian dokumen.

Advertisement "Jangan hanya memikirkan urusan administrasi di belakang meja. Perhatikan juga masyarakat dan para pekerja yang berada di lapangan. Setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan benar karena anggaran yang digunakan berasal dari pajak masyarakat," tegasnya.

Bala mengaku prihatin karena sejumlah OPD belum menunjukkan perkembangan realisasi anggaran yang memuaskan. Terlebih, evaluasi telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, tetapi hasil penyerapan anggaran masih belum mengalami perbaikan berarti.