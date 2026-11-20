PONTIANAK POST - Keberhasilan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa membutuhkan keterlibatan seluruh kader hingga lingkungan terkecil. Karena itu, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Desa di Kecamatan Ketungau Hulu diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan di tingkat pengurus, tetapi juga memastikan pembinaan menjangkau dusun, RT, hingga kelompok dasawisma.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Ketungau Hulu, Fransiska Leni Marlina, mengatakan ketua TP PKK desa memiliki peran penting dalam menghidupkan organisasi serta memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, keberlangsungan kegiatan PKK sangat bergantung pada kemampuan ketua dalam membangun kekompakan dan menggerakkan kader di setiap tingkatan.

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"Jangan sampai kegiatan PKK hanya berjalan di tingkat pengurus desa. Seluruh kader sampai kelompok dasawisma harus dilibatkan agar program yang disusun bisa terlaksana dengan baik," ujar Leni, Rabu (18/11).

Leni menjelaskan, pembinaan terhadap kader tidak cukup dilakukan sesekali. Ketua TP PKK Desa perlu membangun komunikasi secara rutin melalui pertemuan berkala untuk mengetahui perkembangan kegiatan sekaligus membahas kendala yang dihadapi di lapangan.

Advertisement "Ketua harus aktif menjalin komunikasi dengan kader, memberikan semangat, serta membagi tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Dengan begitu, setiap kader mengetahui tugas yang harus dilaksanakan," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan PKK. Menurutnya, organisasi tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pelaksanaan program hanya melibatkan jajaran pengurus tanpa dukungan masyarakat.

"PKK harus hadir di tengah masyarakat. Ketua jangan hanya menjadi pengurus secara administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak dan memberikan contoh bagi kader maupun warga," ungkapnya.

Leni menambahkan, koordinasi dan kerja sama yang terbangun dengan baik akan mempermudah pelaksanaan berbagai program di desa. Pembagian tugas yang jelas juga membuat kegiatan lebih terarah dan tidak bertumpu pada beberapa orang saja.