PONTIANAK POST – Banjir melanda 13 desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, dengan total 343 rumah terdampak. Hingga Selasa (24/11/2026) pukul 23.30 WIB, ketinggian air dilaporkan berkisar 50 hingga 80 sentimeter di atas badan jalan. Kepolisian Sektor (Polsek) Kayan Hulu meningkatkan pemantauan dan patroli perairan untuk mengantisipasi kenaikan debit air.

Berdasarkan data sementara Polsek Kayan Hulu, banjir berdampak pada 13 desa, yakni Nanga Ungai (50 KK), Landau Bara (20 KK), Tanah Merah (25 KK), Lintang Tambuk (30 KK), Tanjung Lalau (8 KK), Empakan (30 KK), Topan Nanga (10 KK), Entogong (20 KK), Nanga Tebidah (40 KK), Tanjung Bunga (25 KK), Kebarau (40 KK), Emponyang (30 KK), dan Nanga Payak (15 KK).

Advertisement Sejumlah fasilitas umum turut terdampak, di antaranya SDN Nanga Masau dan Gereja GKE di Desa Nanga Ungai. Meski demikian, kondisi banjir di sejumlah wilayah hulu mulai berangsur surut. Enam desa yang sebelumnya terdampak, yakni Nanga Laar, Nanga Abai, Kerapuk Jaya, Nanga Oran, Nangka Lestari, dan Nanga Masau, dilaporkan telah mengalami surut.

Personel Polsek Kayan Hulu terus memantau perkembangan banjir dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, pihak kecamatan, serta BNPB Kabupaten Sintang. Polisi juga melaksanakan patroli perairan di sepanjang Sungai Kayan dan Sungai Tebidah untuk memantau kondisi aliran sungai sekaligus mengingatkan warga yang bermukim di bantaran sungai agar meningkatkan kewaspadaan.

Masyarakat diimbau memperhatikan perubahan ketinggian air, mengamankan barang-barang berharga, serta mengawasi anak-anak agar tidak bermain di sekitar sungai maupun kawasan yang tergenang.

Advertisement Hingga laporan tersebut diperbarui, belum ada korban jiwa maupun laporan warga yang mengungsi. Warga terdampak masih bertahan di rumah masing-masing, sedangkan kerugian materiil masih dalam pendataan.

Di tengah kondisi banjir, pelayanan kesehatan juga dilakukan Polres Sintang. Melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sie Dokkes), polisi membuka posko kesehatan di Desa Entogong, Selasa (24/11).

Ps. Kasi Dokkes Polres Sintang Aipda Tyas Heru Magiri bersama personel Sie Dokkes memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada warga dari sejumlah desa terdampak. Pelayanan ini ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan penanganan awal di tengah bencana.

Sementara itu, di Desa Nanga Masau, banjir sebelumnya dilaporkan merendam sekitar 180 rumah atau hampir separuh permukiman warga. Sekretaris Desa Nanga Masau Lorensius menyebut ketinggian air di sejumlah rumah sempat mendekati tiga meter dari lantai.