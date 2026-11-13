Gara-gara Samsung, Jadwal Rilis iPhone 18 Tertunda karena Sensor Kamera Belum Siap Diproduksi

PONTIANAK POST - Persaingan Apple dan Samsung ternyata menyimpan cerita yang cukup ironis. Samsung, yang selama ini dikenal sebagai rival utama Apple di pasar smartphone, justru diduga menjadi salah satu penyebab tertundanya peluncuran iPhone 18 reguler.

Bukan karena persaingan penjualan, melainkan karena Apple kini membutuhkan pasokan sensor kamera buatan perusahaan asal Korea Selatan tersebut.

Apple dikabarkan harus menggeser jadwal peluncuran iPhone 18 reguler hingga musim semi 2027. Salah satu penyebabnya adalah proses pengembangan dan produksi sensor kamera Samsung yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar sesuai jadwal awal.

Laporan PhoneArena mengungkapkan, Apple ingin memastikan ketersediaan sensor kamera sebelum memasarkan perangkat tersebut secara luas.

Perubahan pemasok dari Sony ke Samsung disebut menjadi tantangan baru bagi rantai produksi iPhone generasi berikutnya.

Advertisement Samsung dikabarkan mulai mengembangkan prototipe sensor kamera berkinerja tinggi untuk iPhone sejak musim semi 2026. Sementara produksi massalnya direncanakan berlangsung pada musim gugur tahun yang sama.

Jadwal tersebut membuat Apple harus memberikan waktu tambahan kepada Samsung untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Apple tidak ingin peluncuran iPhone 18 reguler terganggu akibat keterbatasan pasokan komponen penting, terutama sensor kamera yang menjadi salah satu elemen utama perangkat.

Perubahan ini sekaligus menandai babak baru hubungan bisnis kedua perusahaan. Selama bertahun-tahun, Sony menjadi pemasok utama sensor kamera iPhone.

Namun, Apple kini mulai memperluas kerja sama dengan Samsung untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pemasok.