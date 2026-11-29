

PONTIANAK POST – Apple dikabarkan menyiapkan perubahan besar pada iPhone 20 Pro.

Smartphone edisi spesial untuk merayakan 20 tahun perjalanan iPhone itu disebut bakal menggunakan material keramik dan titanium cetak 3D.

Bocoran tersebut mengindikasikan Apple ingin menghadirkan perangkat dengan desain lebih mewah sekaligus daya tahan yang ditingkatkan.

Advertisement Baca Juga: Huawei Mate X8 Resmi Meluncur, Bawa 4 Upgrade Gila tetapi Ada Satu Kekurangan yang Bikin Kecewa

Tipster teknologi Fixed Focus Digital mengaku telah memegang komponen keramik untuk iPhone 20 Pro.

Komponen keramik tersebut kabarnya diproduksi dalam jumlah sangat terbatas.

Advertisement Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa Apple akan menghadirkan material tersebut khusus untuk model edisi terbatas.

Fixed Focus Digital juga menyebut proyek tersebut akan memasuki tahap produksi massal setelah melewati pengujian Engineering Validation Testing (EVT).

Meski demikian, belum diketahui bagian mana yang akan menggunakan keramik.

Material tersebut berpotensi diterapkan pada panel belakang, sebagian besar bodi, atau elemen eksterior tertentu.

Apple sebenarnya bukan pemain baru dalam penggunaan keramik.