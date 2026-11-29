iPhone 20 Pro Edisi Spesial Segera Hadir, Apple Siapkan Keramik Mewah dan Rangka Titanium 3D
PONTIANAK POST – Apple dikabarkan menyiapkan perubahan besar pada iPhone 20 Pro.
Smartphone edisi spesial untuk merayakan 20 tahun perjalanan iPhone itu disebut bakal menggunakan material keramik dan titanium cetak 3D.
Bocoran tersebut mengindikasikan Apple ingin menghadirkan perangkat dengan desain lebih mewah sekaligus daya tahan yang ditingkatkan.
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Tipster teknologi Fixed Focus Digital mengaku telah memegang komponen keramik untuk iPhone 20 Pro.
Komponen keramik tersebut kabarnya diproduksi dalam jumlah sangat terbatas.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa Apple akan menghadirkan material tersebut khusus untuk model edisi terbatas.
Fixed Focus Digital juga menyebut proyek tersebut akan memasuki tahap produksi massal setelah melewati pengujian Engineering Validation Testing (EVT).
Meski demikian, belum diketahui bagian mana yang akan menggunakan keramik.
Material tersebut berpotensi diterapkan pada panel belakang, sebagian besar bodi, atau elemen eksterior tertentu.
Apple sebenarnya bukan pemain baru dalam penggunaan keramik.