Ramalan Shio 9–15 November 2026: 4 Shio Ini Berpeluang Banyak Rezeki, Ada Tikus Hingga Monyet

PONTIANAK POST – Pekan kedua November 2026 membawa angin segar bagi sejumlah pemilik shio. Mulai dari peluang memperbaiki kondisi keuangan, perkembangan karier, hingga hadirnya orang yang bisa membuka jalan menuju kesempatan baru.

Dalam ramalan astrologi China mingguan yang diterbitkan The Times of India (TOI), Senin (9/11/2026), astrolog Neeraj Dhankher menyebut Shio Tikus dan Monyet sebagai dua tanda yang berpeluang menikmati keberuntungan lebih besar.

Shio Kerbau dan Ayam juga diprediksi memperoleh dukungan positif sepanjang 9–15 November 2026.

1. Shio Tikus, Peluang Keuangan dan Karier Terbuka

Pemilik Shio Tikus memiliki alasan untuk lebih optimistis pekan ini. Selasa menjadi salah satu hari yang mendukung urusan tabungan, pengelolaan keuangan, dan langkah penting dalam pekerjaan.

Advertisement Kombinasi energi Shio Kerbau dengan Tikus dinilai menguntungkan untuk mengambil keputusan profesional secara serius. Sabtu juga menjadi hari yang mendukung berbagai aktivitas.

Namun, pemilik Shio Tikus tetap perlu menjaga emosi pada Jumat. Perselisihan kecil dengan anggota keluarga sebaiknya tidak dibiarkan berkembang menjadi persoalan besar.

2. Shio Monyet, Ada Orang yang Membawa Kabar Baik

Shio Monyet diprediksi mendapatkan banyak dukungan dari lingkungan sekitar. Selasa dan Sabtu menjadi waktu yang cukup menjanjikan untuk menjalankan rencana.

Kabar menarik bisa datang pada Minggu melalui pertemuan dengan seseorang yang berpotensi memberikan bantuan atau membuka koneksi baru.

Meski demikian, Kamis perlu dilewati dengan lebih hati-hati. Hindari keputusan berisiko, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan.

3. Shio Kerbau, Kesempatan Memperbaiki Keuangan

Bagi Shio Kerbau, Rabu menjadi momentum penting untuk mengatur anggaran, membicarakan urusan perbankan, dan menyelesaikan kewajiban finansial.