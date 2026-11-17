Pembukaan kegiatan Untan Entrepreneurship Festival 2026, di Pontianak, Kalbar, Selasa (17/11/2026). (Antara)

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PONTIANAK POST – Mahasiswa didorong tidak hanya mengembangkan usaha rintisan untuk pasar lokal, tetapi juga berani menjangkau konsumen nasional hingga internasional. Inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu modal untuk memperluas peluang bisnis tersebut.

Dorongan itu disampaikan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak melalui penyelenggaraan Untan Entrepreneurship Festival 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kewirausahaan mahasiswa dengan melibatkan perguruan tinggi di Kalimantan Barat.

Advertisement "Harapannya, teman-teman mahasiswa bisa mulai memotivasi diri, mencari peluang-peluang baru, bukan hanya di Kalimantan Barat saja, tetapi juga bisa berekspansi ke negara lain," kata Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Untan Ikhwan Ruslianto saat pembukaan Untan Entrepreneurship Festival 2026 di Pontianak, Selasa (17/11).

Ikhwan mengatakan, kompetisi startup yang sebelumnya lebih berfokus pada lingkungan kampus kini diperluas dengan melibatkan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Kalbar. Pada penyelenggaraan tahun ini, panitia juga menerima perwakilan peserta dari Politeknik Negeri Ketapang.

Dia mencontohkan sejumlah usaha rintisan yang telah mampu menjangkau pasar luar negeri. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan produk dan layanan yang memiliki peluang pasar lebih luas.

AI Jadi Peluang Pengembangan Usaha

Perkembangan teknologi juga menjadi perhatian dalam festival tersebut. Perwakilan Wakil Rektor III Untan Dr Muhammad Basri mengatakan, kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), telah mengubah cara masyarakat menjalankan berbagai aktivitas, termasuk mengembangkan usaha.

Dia mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya menggunakan teknologi dengan pola lama. Mahasiswa perlu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat dan memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing.

Menurut Basri, AI dapat membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan, mulai dari pengolahan informasi, pembuatan konten, hingga kegiatan promosi.

Namun, pengawasan dan keterlibatan manusia tetap diperlukan untuk memastikan hasil yang dihasilkan teknologi sesuai dengan kebutuhan.

131 Proposal Startup, 12 Tim Masuk Final

Ketua Panitia Untan Entrepreneurship Festival 2026 Dr Joshua Fernando mengatakan, kegiatan tahun ini menghadirkan tiga rangkaian utama, yakni Untan Startup Competition, Expo Kewirausahaan, dan seminar kewirausahaan.

Dalam kompetisi tersebut, panitia menerima 131 proposal usaha. Dari jumlah itu, sebanyak 12 tim terpilih untuk mengikuti babak grand final.

Selain kompetisi, pameran kewirausahaan juga memberikan ruang bagi mahasiswa Untan yang telah memiliki usaha untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat.