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Entertainment

Film Yang Datang dan Yang Pergi Angkat Perjalanan Perempuan Menentukan Hidup

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Penulis: Chairunnisya
Dian Sastrowardoyo.
Dian Sastrowardoyo.

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PONTIANAK POST - Masa lalu keluarga tidak selalu harus menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupannya.

Ada saatnya seseorang perlu memilih sendiri apa yang ingin dipertahankan dan ditinggalkan. Persoalan inilah yang menjadi salah satu tema film Yang Datang dan Yang Pergi.

Film garapan duo sutradara Nurman Hakim dan Nan Achnas tersebut menampilkan Dian Sastrowardoyo sebagai Sinta.

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Ia dikisahkan mewarisi sebuah guest house tua milik keluarganya yang menyimpan banyak rahasia dan kenangan.

Di tempat itu, Sinta bertemu dengan orang-orang yang datang dan pergi. Kehadiran mereka membawa cerita, harapan, hingga perasaan cinta yang turut memengaruhi perjalanan hidupnya.

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Namun, cerita Sinta tidak hanya berkutat pada hubungan romantis. Film ini juga mengeksplorasi pergulatan seorang perempuan dalam menemukan identitas, menghadapi krisis kehidupan, dan menentukan masa depan.

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Warisan Keluarga dan Pilihan Pribadi

Sutradara Nurman Hakim mengatakan film ini ingin mengeksplorasi bagaimana masa lalu membentuk kehidupan seseorang.

Setiap generasi mewarisi cerita dari generasi sebelumnya, tetapi bukan berarti harus mengulangi perjalanan yang sama.

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”Setiap generasi tentunya mewarisi cerita dari generasi sebelumnya. Namun, tidak semua cerita harus berakhir dengan cara yang sama,” ujar Nurman, dikutip dari Jawapos.

Gagasan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Sinta. Di tengah kenangan dan warisan keluarga, ia tetap memiliki pilihan untuk menentukan kehidupannya sendiri.

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Editor : Chairunnisya
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