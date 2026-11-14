Film Yang Datang dan Yang Pergi Hadirkan Guest House Penuh Rahasia

PONTIANAK POST - Sebuah tempat bisa menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Di dalamnya, ada cerita orang-orang yang pernah singgah, hubungan yang terjalin, hingga harapan yang belum tentu terwujud.

Gambaran tersebut hadir melalui sebuah guest house tua dalam film Yang Datang dan Yang Pergi.

Film garapan Nurman Hakim dan Nan Achnas ini menempatkan guest house milik keluarga sebagai salah satu pusat cerita.

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Tempat tersebut diwariskan kepada Sinta, karakter yang diperankan Dian Sastrowardoyo.

Setelah mewarisi bangunan itu, Sinta bertemu dengan berbagai orang yang datang dan pergi. Mereka membawa cerita, rahasia, serta harapan dan cinta yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan hidup Sinta.

Advertisement Salah satu sosok yang kembali hadir adalah Banawa, teman masa kecil Sinta yang diperankan Roy Sungkono. Kehadirannya mempertemukan kembali Sinta dengan bagian dari masa lalu.

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Tempat Pertemuan Berbagai Cerita

Guest house tua tersebut tidak hanya menjadi latar tempat para karakter bertemu. Keberadaannya juga berkaitan dengan kenangan dan warisan keluarga yang harus dihadapi Sinta.

Orang-orang yang datang dan pergi membawa pengalaman serta harapan masing-masing. Pertemuan mereka menjadi bagian dari cerita yang membentuk kehidupan Sinta.

Melalui latar tersebut, film ini mengeksplorasi hubungan antara masa lalu dan kehidupan seseorang saat ini.

Apa yang diwariskan generasi sebelumnya dapat memengaruhi pilihan generasi berikutnya, tetapi tidak harus menentukan seluruh masa depannya.