PONTIANAK POST - Marvel Studios merilis trailer final film Avengers: Doomsday menjelang penayangannya pada 18 Desember 2026. Cuplikan terbaru tersebut mengungkap sejumlah kejutan, mulai dari kemunculan putra Steve Rogers hingga pertemuan besar para pahlawan Avengers, Fantastic Four, dan X-Men.

Trailer itu melanjutkan cerita dari adegan baru Steve Rogers dan Peggy Carter yang ditampilkan dalam pemutaran ulang Avengers: Endgame Encore.

Advertisement Adegan tersebut memperlihatkan pasangan itu memiliki seorang putra yang kini beranjak remaja.

Dalam trailer terbaru, Fantastic Four melakukan perjalanan ke masa lalu untuk menjemput Steve Rogers dan membawanya kembali ke lini masa utama. Steve kemudian diharapkan memimpin Avengers menghadapi Doctor Doom.

Putra Steve juga mulai mengetahui identitas sebenarnya ayahnya sebagai Captain America.

Cyclops Pimpin X-Men Hadapi Doctor Doom

Trailer final Avengers: Doomsday turut memperlihatkan pertarungan besar antara Doctor Doom beserta pasukan Sentinel melawan Avengers dan X-Men.

Salah satu momen yang menonjol adalah ketika Cyclops menyerukan kalimat ikonik dari komik X-Men, "To me, my X-Men".

Nightcrawler kemudian menggunakan kemampuan teleportasinya untuk membawa Gambit, Mystique, dan Beast ke medan pertempuran.

Mereka bergabung dengan para pahlawan lain, termasuk Mister Fantastic, Shang-Chi, Thor, dan Yelena Belova.

Pertemuan berbagai karakter dari sejumlah semesta Marvel tersebut menjadi salah satu daya tarik utama film ini.

Robert Downey Jr. Kembali sebagai Doctor Doom

Avengers: Doomsday menghadirkan kembali sejumlah pemeran dari Marvel Cinematic Universe (MCU). Robert Downey Jr. memerankan Doctor Doom, sementara Chris Evans kembali sebagai Steve Rogers atau Captain America.

Sejumlah aktor lain yang kembali tampil adalah Chris Hemsworth sebagai Thor, Paul Rudd sebagai Ant-Man, Letitia Wright sebagai Black Panther, Sebastian Stan sebagai Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki, dan Simu Liu sebagai Shang-Chi.

Para pemeran Fantastic Four: First Steps juga kembali bergabung. Pedro Pascal memerankan Mister Fantastic, Vanessa Kirby sebagai Invisible Woman, Joseph Quinn sebagai Human Torch, dan Ebon Moss-Bachrach sebagai The Thing.

Mereka akan menghadapi musuh utama yang juga menjadi bagian dari cerita Fantastic Four, yakni Doctor Doom.

Pemeran Thunderbolts dan X-Men Ikut Bergabung

Film ini juga menghadirkan Florence Pugh sebagai Yelena Belova bersama sejumlah pemeran Thunderbolts.

Mereka adalah David Harbour sebagai Red Guardian, Lewis Pullman sebagai Sentry, Wyatt Russell sebagai U.S. Agent, dan Hannah John-Kamen sebagai Ghost.

Dari semesta film X-Men produksi Fox, sejumlah aktor veteran kembali memerankan karakter mereka. Patrick Stewart tampil sebagai Professor Charles Xavier, Ian McKellen sebagai Magneto, James Marsden sebagai Cyclops, dan Kelsey Grammer sebagai Beast.

Selain itu, Rebecca Romijn kembali sebagai Mystique, Alan Cumming sebagai Nightcrawler, serta Channing Tatum sebagai Gambit.

Kehadiran para karakter tersebut memperluas pertemuan antarkarakter Marvel dalam satu film, sekaligus membawa sejumlah tokoh dari film X-Men produksi Fox ke dalam cerita utama MCU.

Avengers: Endgame Encore Kembali Tayang

Trailer final Avengers: Doomsday dirilis setelah Avengers: Endgame Encore kembali menarik perhatian penonton di bioskop.

Menurut laporan Variety, pemutaran ulang film Avengers: Endgame tersebut menempati posisi pertama tangga box office domestik Amerika Serikat dengan pendapatan pembukaan 26 juta dolar AS.

Versi Encore juga menyertakan empat adegan baru yang menghubungkan cerita Avengers: Endgame dengan Avengers: Doomsday. Penayangan ulang itu dilaporkan menambah pendapatan global film sebesar 143 juta dolar AS.

Avengers: Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026.*