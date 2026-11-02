Alexander Wilyo Pastikan Bantuan Seragam dan Buku Gratis di Ketapang Terus Berlanjut

​PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan program seragam dan buku gratis bertujuan untuk membantu meringankan beban orangtua.

​"Program ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak," kata Alex.

Alex menegaskan jika program itu akan terus dilanjutkan untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Program bantuan pendidikan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dan ditingkatkan, termasuk penambahan bantuan tas dan sepatu sekolah pada tahun mendatang.

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"​Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ketapang," ungkapnya.

Dia menjelaskan, rata-rata lama sekolah masyarakat Ketapang masih berada pada angka 7,9 tahun. ​Selain memperhatikan kebutuhan siswa, ditekankan pula pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas sekolah, serta penyediaan rumah bagi guru di wilayah yang membutuhkan agar mereka dapat mengajar dengan nyaman dan optimal.

Advertisement Seluruh guru, orang tua, dan masyarakat juga diajak untuk bersama-sama membangun karakter, akhlak, kedisiplinan, dan semangat belajar generasi muda. ​Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban orang tua sekaligus memberikan semangat kepada anak-anak agar berangkat ke sekolah dengan penuh rasa percaya diri.