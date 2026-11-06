Ketua DPRD Ketapang Tampung Aspirasi Warga Suka Baru, Usulan Pembangunan Diminta Lengkapi Data

PONTIANAK POST - Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi harapan masyarakat di penjuru Ketapang. Mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, ketersediaan air bersih, hingga perbaikan tanggul dan saluran air asin yang mengganggu lahan pertanian. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh warga Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong kepada Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, Rabu (4/11). Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sholeh menyampaikan bahwa seluruh aspirasi akan menjadi bahan perhatian dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

“Setiap usulan perlu didukung data yang lengkap, seperti lokasi, titik koordinat, foto kondisi lapangan, dan keterangan kebutuhan teknis,” ungkap Sholeh di hadapan warga.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan perangkat daerah untuk memastikan kewenangan penanganan, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian usulan dengan dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat diproses melalui jalur yang tepat.

Sholeh menjelaskan bahwa realisasi pembangunan harus melalui tahapan perencanaan dan pembahasan anggaran serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, masyarakat dan pemerintah desa diharapkan terus berkoordinasi dan melengkapi dokumen pendukung.

Dia berharap aspirasi masyarakat Desa Suka Baru dapat terinventarisasi dengan baik dan menjadi bahan perjuangan DPRD dalam mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.