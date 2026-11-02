Lewat Peringatan Sumpah Pemuda, Warga Sungai Pinyuh Perkuat Semangat Kebersamaan

PONTIANAK POST — Guyuran hujan sejak pagi tidak menyurutkan antusiasme ribuan warga Sungai Pinyuh dan sekitarnya memadati Lapangan Patoka Sarana dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sabtu (31/10). Di tengah cuaca yang kurang bersahabat, masyarakat tetap bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari jalan sehat, senam zumba, hingga pembagian puluhan doorprize.

Camat Sungai Pinyuh, Ngatmo, menegaskan bahwa momentum Sumpah Pemuda harus dimanfaatkan untuk memperkuat kembali nilai persatuan dan nasionalisme di tengah tantangan zaman dan kemajuan teknologi yang kian deras.

"Semangat Sumpah Pemuda harus benar-benar diresapi oleh generasi muda. Jangan sampai semangat kebangsaan dan rasa persatuan kita tergerus oleh perkembangan zaman maupun derasnya arus teknologi," ujar Ngatmo. Ia berharap para pemuda setempat mampu menjadi motor penggerak yang memiliki kepedulian sosial, menjaga kerukunan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

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Senada dengan hal tersebut, penggagas kegiatan, H. Ismunanda, menilai pemuda memiliki energi dan kreativitas besar yang harus diarahkan secara aktif untuk mendukung kemajuan daerah agar tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan.

"Pemuda harus mampu menjadi garda terdepan dalam pembangunan. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan potensi besar yang harus diarahkan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah," ungkap Ismunanda.

Advertisement Ia pun mengapresiasi tinggi partisipasi masyarakat yang tetap hadir memadati lokasi acara meski di tengah hujan. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa ikatan kebersamaan dan gotong royong di Sungai Pinyuh masih sangat kuat.

"Kami sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat. Walaupun sejak pagi diguyur hujan, warga tetap bersemangat datang dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan," tambahnya.