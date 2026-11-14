Sujiwo Minta Warga Miskin di Kubu Raya Dibantu Akses Ikan, Gemarikan Harus Punya Program Nyata

PONTIANAK POST – Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) harus diiringi program nyata yang memastikan masyarakat kurang mampu memiliki akses terhadap ikan sebagai sumber protein bergizi.

Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya mengajak masyarakat meningkatkan konsumsi ikan. Pemerintah juga harus menghadirkan program pemberdayaan agar keluarga berpenghasilan rendah mampu memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

Hal itu disampaikan Sujiwo saat menghadiri Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-13 sekaligus pengukuhan pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Kubu Raya di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (12/11).

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"Bagaimana kita mau mengajak mereka makan ikan kalau mereka tidak mampu membeli ikan? Pertanyaannya, ikan apa yang akan dimakan? Inilah tugas negara. Kita harus membuat program yang sampai kepada orang-orang yang memang tidak mampu," tegasnya.

Menurut Sujiwo, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberdayakan masyarakat melalui sektor perikanan. Bentuknya antara lain memfasilitasi kelompok masyarakat dengan bantuan sarana budi daya ikan, seperti keramba apung dan kolam terpal di darat.

Advertisement Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat membudidayakan ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Dengan demikian, keterbatasan daya beli tidak menjadi penghalang bagi keluarga kurang mampu untuk memperoleh sumber protein.

"Saya minta program itu harus sampai kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Jadi, ketika kita kampanyekan gemar makan ikan, mereka bisa mengonsumsi ikan meskipun tidak punya uang untuk membelinya karena sudah tersentuh program pemerintah," ujarnya.

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Sujiwo menjelaskan, ikan mengandung berbagai nutrisi penting, seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Kandungan tersebut berperan dalam mendukung pertumbuhan anak, perkembangan otak, serta pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

Karena itu, peningkatan konsumsi ikan juga menjadi salah satu upaya mendukung pencegahan stunting. Ia meminta Forikan berperan aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi ikan, termasuk menjangkau keluarga kurang mampu hingga lapisan terbawah.

"Forikan harus membantu mengampanyekan dan mengedukasi masyarakat sampai ke lapisan paling bawah, termasuk orang miskin sekalipun, supaya gemar makan ikan. Jangan sampai kita menyuruh masyarakat hidup sehat tetapi tidak memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan makanan bergizi," katanya.