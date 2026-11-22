PONTIANAK POST – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kubu Raya memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran produk. Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Transformasi Digital yang digelar di Dangau Hotel, Kecamatan Sungai Raya, Sabtu (21/11).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proyek percontohan pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan platform digital sekaligus membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan.

Workshop dibuka Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Leo Efriansa, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.

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Dalam sambutan Deputi yang dibacakannya, Leo menekankan pentingnya keberlanjutan program agar keterampilan yang diperoleh peserta tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Karena itu, diperlukan pembentukan kelompok dan pendampingan setelah workshop.

"Kami berharap bahwa workshop ini tidak berhenti pada kegiatan pelatihan hari ini saja, tetapi akan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok serta pendampingan," ujarnya.

Advertisement Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali pengetahuan mengenai pemanfaatan media sosial dan marketplace untuk memasarkan produk lokal. Materi pelatihan juga mencakup pembuatan konten promosi, pengelolaan toko daring, hingga pemanfaatan program afiliasi untuk produk legal.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Arif Rubai, mengatakan pemasaran digital membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen di luar daerah.

Menurutnya, keterampilan pemasaran digital perlu diterapkan secara langsung agar dapat memberikan dampak terhadap perluasan pasar dan peningkatan penghasilan pelaku usaha.

"Pemasaran digital membuka peluang bagi pelaku UMKM Kubu Raya untuk memperkenalkan produk lokal kepada pembeli di luar daerah. Kami berharap keterampilan yang diperoleh dari workshop ini dapat langsung diterapkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan penghasilan pelaku usaha," katanya.

Program percontohan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan digital, tetapi juga memadukan pendampingan usaha dan perluasan akses pembiayaan. Sasaran program mencakup masyarakat desa, pemuda, perempuan, pelaku usaha mikro, komunitas pesantren, hingga pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).