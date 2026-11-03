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Kuliner

Chai Kue Bisa Disimpan di Freezer, Ini 7 Langkah agar Tidak Lengket dan Tetap Lembut

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Penulis: Silvina
Ilustrasii chai kue mentah disusun dalam wadah sebelum dibekukan di freezer agar tidak saling menempel dan mudah dikukus saat akan disajikan.
Ilustrasii chai kue mentah disusun dalam wadah sebelum dibekukan di freezer agar tidak saling menempel dan mudah dikukus saat akan disajikan.

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PONTIANAK POST – Chai kue khas Pontianak tidak harus selalu dibuat dan langsung dikukus dalam jumlah sedikit. Makanan berbahan kulit tepung beras dan tapioka dengan isian bengkuang ini ternyata bisa disiapkan sebagai stok dan disimpan di dalam freezer.

Cara tersebut cocok bagi yang ingin membuat chai kue dalam jumlah banyak sekaligus. Ketika ingin menikmatinya, chai kue cukup dikeluarkan sesuai kebutuhan dan dikukus hingga matang.

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Namun, ada teknik khusus yang perlu diperhatikan agar kulit chai kue tidak saling menempel selama penyimpanan. Salah satu kuncinya adalah menyimpan chai kue dalam kondisi mentah atau belum dikukus.

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Tips penyimpanan ini dibagikan oleh VianneyLim melalui kanal YouTube miliknya. Ia memperlihatkan tahapan membekukan chai kue agar bentuknya tetap terjaga dan mudah diambil satu per satu ketika akan dimasak.

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Cara Menyimpan Chai Kue di Freezer

1. Bentuk Chai Kue Terlebih Dahulu

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Langkah pertama adalah menyiapkan chai kue seperti biasa. Mulai dari membuat kulit, memasukkan isian bengkuang, hingga membentuk dan merekatkan bagian pinggirnya.

Namun, jangan langsung mengukus chai kue tersebut. Simpan dalam kondisi mentah agar bisa melalui proses pembekuan terlebih dahulu.

2. Susun di Atas Nampan

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Siapkan tray atau nampan yang sudah dialasi plastik.

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Editor : Silvina
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