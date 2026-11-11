Lantik 10 ASN dan Kepala Sekolah, Wabup Mempawah Tekankan Profesionalisme serta Integritas

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Mempawah melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 ASN dalam jabatan fungsional dan menugasan guru ASN sebagai Kepala Sekolah (Kepsek).

“Pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi. Jabatan yang diemban harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar

Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 10 ASN dalam jabatan fungsional serta penugasan guru ASN sebagai Kepala Sekolah di Kantor Bupati Mempawah, Senin (9/11).

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Juli menegaskan bahwa penugasan dan pelantikan pejabat fungsional serta kepala sekolah bukan sekadar formalitas perubahan jabatan, melainkan amanah krusial untuk memperkuat profesionalisme birokrasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Dia mengingatkan para guru yang diberi amanah sebagai kepala sekolah untuk menjalankan peran strategis dalam memimpin manajemen pendidikan. Kepala sekolah dituntut tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga menjadi penggerak dalam membentuk karakter siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

“Kepala sekolah harus menjadi pemimpin yang inspiratif. Mampu membangun sinergi dengan majelis guru, orang tua, dan masyarakat demi mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing,” ujarnya.