Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mempawah

Lantik 10 ASN dan Kepala Sekolah, Wabup Mempawah Tekankan Profesionalisme serta Integritas

W
Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Pelantikan 10 ASN di Mempawah,
Pelantikan 10 ASN di Mempawah,

Advertisement

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Mempawah melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 ASN dalam jabatan fungsional dan menugasan guru ASN sebagai Kepala Sekolah (Kepsek). 

“Pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi. Jabatan yang diemban harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar

Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 10 ASN dalam jabatan fungsional serta penugasan guru ASN sebagai Kepala Sekolah di Kantor Bupati Mempawah, Senin (9/11).

Advertisement

Baca Juga: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Mundur dari Jabatan Sekjen PSI

Juli menegaskan bahwa penugasan dan pelantikan pejabat fungsional serta kepala sekolah bukan sekadar formalitas perubahan jabatan, melainkan amanah krusial untuk memperkuat profesionalisme birokrasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Dia mengingatkan para guru yang diberi amanah sebagai kepala sekolah untuk menjalankan peran strategis dalam memimpin manajemen pendidikan. Kepala sekolah dituntut tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga menjadi penggerak dalam membentuk karakter siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

“Kepala sekolah harus menjadi pemimpin yang inspiratif. Mampu membangun sinergi dengan majelis guru, orang tua, dan masyarakat demi mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing,” ujarnya.

Advertisement

Ia juga menginstruksikan seluruh ASN yang dilantik agar adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi, menjaga integritas, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mempawah yang efektif. (wah)

 

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Wabup Mempawah Tinjau Proyek Makam Habib Husein Al-Qadrie, Pastikan Arsitektur Asli Tetap Terjaga

Wabup Mempawah Tinjau Proyek Makam Habib Husein Al-Qadrie, Pastikan Arsitektur Asli Tetap Terjaga

Pemkab Mempawah revitalisasi Makam Habib Husein Al-Qadrie dan rencanakan normalisasi alur sungai pada 2027 mendatang.

Bola Tangan Mempawah Taklukkan Persaingan Porprov Kalbar 2026, Sukses Bawa Pulang Dua Medali

Bola Tangan Mempawah Taklukkan Persaingan Porprov Kalbar 2026, Sukses Bawa Pulang Dua Medali

Bola tangan Mempawah meraih medali perak dan perunggu pada Porprov XIV Kalbar 2026 melalui nomor indoor putra dan putri.

PLN dan Polres Mempawah Perkuat Sinergi, Dukung Keandalan Listrik dan Pelayanan Masyarakat

PLN dan Polres Mempawah Perkuat Sinergi, Dukung Keandalan Listrik dan Pelayanan Masyarakat

PLN UP3 Mempawah dan Polres Mempawah memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan operasional dan keandalan listrik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer