Baznas Mempawah Kebut Pembangunan Rumah Julita, Progres Capai 70 Persen

PONTIANAK POST — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mempawah memastikan pembangunan rumah layak huni bagi Julita, pedagang kue keliling di Kecamatan Sungai Pinyuh, terus dipacu agar dapat ditempati pada akhir November 2026. Hingga Selasa (10/11), progres pengerjaan fisik bangunan tersebut telah mencapai 70 persen.

Ketua Baznas Kabupaten Mempawah, Marzuki Kadri, menegaskan bahwa peninjauan langsung ke lokasi dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan tepat sasaran. Program bantuan hunian ini merupakan wujud kepedulian Baznas dalam menghadirkan kediaman yang aman dan nyaman bagi warga kurang mampu.

“Kami berharap pembangunan rumah ini rampung pada akhir November, sehingga Julita bersama keluarganya bisa segera menempati hunian yang lebih layak. Semoga bantuan ini membawa kebahagiaan dan penyemangat bagi keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” ujar Marzuki saat meninjau lokasi.

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Sementara itu, Ketua RT 10/RW 02, Darwi, menjelaskan bahwa pengerjaan saat ini berfokus pada tahap penyelesaian, meliputi plesteran dinding luar dan dalam, pembangunan fasilitas MCK, hingga proses akhir (finishing).