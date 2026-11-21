PONTIANAK POST – Bupati Mempawah, Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., mempromosikan kekayaan mangrove daerah serta peluang pengembangan ekonomi biru dalam forum Indonesia Pavilion pada Conference of the Parties (COP31) UNFCCC di Antalya, Turki, 17 November 2026. Dia juga menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, keberadaan ekosistem pesisir tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menopang kehidupan dan perekonomian masyarakat.

“Perlindungan dan rehabilitasi mangrove harus menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Ekosistem yang terjaga tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga mendukung keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir,” ujar Erlina yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).

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Dalam forum internasional tersebut, Erlina memaparkan bahwa Kabupaten Mempawah memiliki garis pantai sepanjang 89 kilometer dengan hamparan mangrove seluas 3.153,80 hektare berdasarkan data Peta Mangrove Nasional 2023. Potensi besar ini menjadi modal strategis daerah dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon, peredam gelombang, serta penahan sedimen.

Kendati demikian, Erlina mengakui kawasan pesisir Mempawah masih menghadapi ancaman serius berupa abrasi pantai, degradasi habitat, penurunan keanekaragaman hayati, hingga pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi harus berbasis kesesuaian karakteristik lokasi serta melibatkan partisipasi aktif warga setempat.