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Metropolis

Bekali Pengalaman Profesional, Kemenkum Kalbar Lepas Mahasiswa Magang Untan

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Penulis: Miftahul Khair
Kanwil Kemenkum Kalbar melepas mahasiswa magang asal Universitas Tanjungpura (Untan) pada Kamis (29/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)
Kanwil Kemenkum Kalbar melepas mahasiswa magang asal Universitas Tanjungpura (Untan) pada Kamis (29/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

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PONTIANAK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat secara resmi melepas para mahasiswa magang asal Universitas Tanjungpura (Untan) pada Kamis (29/10). Seremoni pelepasan ini sekaligus menandai tuntasnya program pengabdian dan pengalaman kerja profesional yang telah berlangsung selama dua bulan 20 hari.

Kegiatan perpisahan yang digelar di Gedung Kanwil Kemenkum Kalbar tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), jajaran Penyuluh Hukum, serta dosen pembimbing Untan, Devina Puspita Sari.

Selama masa program berlangsung, para mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu disebar ke sejumlah unit kerja strategis. Mereka diterjunkan untuk membantu kelancaran agenda penyuluhan hukum di bawah naungan Divisi P3H, serta dilibatkan dalam tata kelola administrasi dan kearsipan pada Bagian Umum.

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Sistem penempatan silang ini dirancang secara terstruktur agar para akademisi muda dapat mengenali alur kerja birokrasi pemerintahan dari dekat. Tidak hanya sebatas mempraktikkan teori perkuliahan di lapangan, program magang ini difungsikan sebagai sarana inkubasi untuk mengasah kedisiplinan, tanggung jawab kerja, hingga profesionalisme dalam berkomunikasi.

Pihak Kanwil Kemenkum Kalbar mengapresiasi penuh dedikasi yang ditunjukkan oleh para mahasiswa selama masa pengabdian. Pengalaman praktis yang didapatkan diharapkan mampu menjadi fondasi dan modal berharga bagi mereka saat memasuki persaingan dunia kerja sesungguhnya.

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Di sisi lain, sinergi kelembagaan bersama Untan ini juga merepresentasikan komitmen berkelanjutan Kemenkum Kalbar dalam membantu mencetak sumber daya manusia (SDM) daerah yang berintegritas tinggi dan kompeten di bidangnya.

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Editor : Miftahul Khair
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