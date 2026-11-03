Warga Pontianak Perlu Waspada! BMKG Prediksi Banjir Rob Mengintai 12-17 November

PONTIANAK POST – Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Kalimantan diminta mencermati potensi banjir rob sepanjang November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memasukkan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat dalam daftar daerah yang berpotensi terdampak banjir pesisir.

Peringatan tersebut berlaku secara nasional mulai 2 hingga 17 November 2026. BMKG menjelaskan, fenomena fase Bulan Baru pada 9 November berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

Advertisement Kesimpulan itu didasarkan pada pemantauan data tinggi muka air atau water level serta prediksi pasang surut.

Pontianak Masuk Daftar Wilayah Waspada

Advertisement Perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat pesisir Kalimantan Barat. Dalam daftar peringatan BMKG, wilayah yang disebut secara spesifik adalah pesisir Kota Pontianak.

Potensi banjir rob di kawasan tersebut berlaku pada 12-17 November 2026. Artinya, masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di kawasan pesisir Pontianak perlu memperhatikan perkembangan informasi pasang surut selama periode tersebut.

Meski demikian, peringatan ini tidak berarti seluruh wilayah Kota Pontianak akan mengalami banjir. Dampak rob bergantung pada kondisi pasang air laut dan karakteristik masing-masing kawasan pesisir.

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Kalimantan Selatan hingga Utara Juga Terdampak

Selain Kalbar, BMKG mencatat sejumlah kawasan pesisir Kalimantan Selatan dalam peringatan tersebut.

Wilayah Barito Kuala, Banjar, Banjarmasin, dan Tanah Laut masuk daftar, tetapi halaman BMKG belum mencantumkan periode berlaku untuk kelompok lokasi ini.

Sementara itu, pesisir Kotabaru dan Tanah Bumbu memiliki periode peringatan 9-15 November 2026.