BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Kalbar Buka Akses KPR bagi Pekerja

PONTIANAK POST – Pekerja di Kalimantan Barat kini memiliki alternatif pembiayaan untuk membeli maupun merenovasi rumah melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas tersebut diperluas melalui kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Kalbar yang diluncurkan di Pontianak, Kamis (12/11).

Kerja sama ini memungkinkan peserta BPJS Ketenagakerjaan mengakses sejumlah fasilitas pembiayaan perumahan melalui Bank Kalbar. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja.

Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, R.S.M. Al Amin, mengatakan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan bukan kali pertama dilakukan kedua institusi. Peluncuran KPR MLT menjadi bagian dari penguatan kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja.

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Menurutnya, program tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung target pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Dukungan terhadap kerja sama itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat, Sefpri Kurniadi. Ia menilai program tersebut menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Advertisement Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata dia, mendukung program kolaboratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Suhuri, menjelaskan program MLT Perumahan menyediakan tiga jenis fasilitas pembiayaan. Pertama, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) MLT untuk pembelian rumah tapak baru maupun pengambilalihan kredit rumah bekas (take over).

Kedua, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) untuk membiayai renovasi rumah. Ketiga, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pembayaran sebagian atau seluruh uang muka pembelian rumah tapak.

Suhuri mengatakan Bank Kalbar dipilih sebagai mitra karena memiliki jaringan pelayanan di berbagai wilayah Kalimantan Barat serta memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat daerah.

“Kolaborasi ini bukan sekadar menambah mitra penyalur pembiayaan, tetapi merupakan upaya kami untuk memastikan manfaat program MLT benar-benar dapat dirasakan oleh pekerja yang membutuhkan. Dengan dukungan jaringan Bank Kalbar, kami berharap akses pembiayaan perumahan semakin mudah dijangkau oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Suhuri.