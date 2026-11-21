PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengevaluasi daftar data pada E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk periode 2027. Evaluasi dilakukan guna memastikan data yang digunakan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

Kegiatan asistensi daftar data E-Walidata SIPD tersebut berlangsung di Kantor Bapperida Kalbar, Senin (16/11). Kegiatan dihadiri Statistisi Ahli Muda Bapperida Kalbar Jumadi dan Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kalbar Evi Noprianti, serta admin E-Walidata dari masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

Asistensi ini merupakan bagian dari evaluasi penginputan capaian data E-Walidata SIPD periode 2026 sekaligus penyesuaian daftar data yang akan digunakan pada 2027.

Advertisement Baca Juga: Kemenkum Kalbar Gandeng Bapperida Sanggau, Dorong Hak Cipta Lagu Daerah dan Inovasi Lokal

Dalam prosesnya, setiap perangkat daerah diminta menelaah kembali daftar data E-Walidata SIPD yang telah diunduh sebelumnya. Penelaahan dilakukan untuk mengidentifikasi data yang masih dibutuhkan dan relevan dengan pelaksanaan tugas serta urusan masing-masing perangkat daerah.

Sebaliknya, data yang sudah tidak digunakan atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan periode 2027 perlu diidentifikasi untuk dilakukan penyesuaian.

Advertisement Langkah tersebut diperlukan agar daftar data E-Walidata SIPD tetap relevan dan dapat mendukung kebutuhan perencanaan serta pengelolaan pembangunan daerah.