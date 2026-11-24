PONTIANAK POST – Nasionalisme menjadi salah satu landasan penting untuk mempertemukan kehidupan beragama dan bernegara di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai tersebut perlu dijaga agar perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang bagi persatuan bangsa.

Pesan itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dalam Studium Generale dan Dialog Kebangsaan Universitas OSO bertema “Agama dan Kehidupan Bernegara dalam Bingkai Nasionalisme dan Konstitusi Indonesia” di Grand Mahkota Hotel, Pontianak, Senin (23/11).

“Saudara sekalian, bernegara itu fitrah. Beragama itu fitrah. Sambungan di antara keduanya mungkin harus dirajut dengan apa yang disebut nasionalisme,” ujar Mahfud.

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Ia menjelaskan, kehidupan beragama dan bernegara merupakan bagian dari kehidupan manusia. Agama mengajarkan kebaikan dan membimbing manusia melalui nilai-nilai yang dianutnya. Sementara itu, negara memiliki kewenangan politik dan konstitusional untuk mengatur serta menjaga kehidupan masyarakat yang memiliki beragam keyakinan dan pandangan.

Karena itu, nasionalisme diperlukan sebagai landasan bersama agar keberagaman keyakinan dan nilai yang hidup di masyarakat tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa.

Advertisement Pandangan serupa disampaikan narasumber lainnya, Islah Bahrawi. Ia menekankan bahwa kemajemukan Indonesia menuntut setiap warga negara untuk memiliki sikap toleran dan menghargai perbedaan.

Menurut Islah, keberagaman Indonesia terlihat dari kondisi geografis dan sosial budayanya. Indonesia memiliki 17.380 pulau, 718 bahasa daerah, serta lebih dari 1.200 suku, termasuk sub-suku yang tersebar di berbagai wilayah.

“Harus kita pahami bahwa hidup di Indonesia yang heterogen ini mau tidak mau kita harus toleran. Kita harus menghargai kemajemukan kita,” ungkapnya.

Ia mengingatkan agar perbedaan tidak dijadikan alasan untuk mempertentangkan identitas maupun keyakinan. Sebaliknya, kemajemukan harus menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bangsa yang menjunjung nilai kemanusiaan dan perdamaian.

“Buktikan bahwa bangsa kita lebih beradab, Indonesia jauh lebih berbudaya, dan kita jauh lebih menghargai kemanusiaan, perdamaian, rahmat, dan akhlakul karimah,” tegas Islah.